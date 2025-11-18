В поселке Мелиоративный появится новая амбулатория

В поселке Мелиоративный Прионежского района продолжается строительство новой врачебной амбулатории.
Сейчас здание готово на 60%. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
Завершена обшивка фасада, сейчас ведутся внутренние работы, включая монтаж коммуникаций.
В новой амбулатории будут принимать терапевт, педиатр, фельдшер неотложной помощи, акушерка и зубной врач. Также в штате будут процедурная и прививочная медсестры. Медицинское учреждение получит дневной стационар для пациентов.
Помимо Мелиоративного в Прионежском районе в этом году строят еще две амбулатории — в поселках Деревянка и Деревянное. Все работы проводят по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Ранее мы писали, что новую амбулаторию строят в Пудожском районе Карелии.