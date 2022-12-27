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В поселке на юге Карелии для рейсов «Ласточки» построят современный вокзал

Новости. Общество
16:35, 28 Декабря 2022
фото: паблик «Администрация Сортавальского поселения»

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В поселке Хелюля Сортавальского района Карелии запланировано строительство вокзала с необходимой инфраструктурой.

В Сортавале обсудили новый маршрут поезда «Ласточка», сообщили в паблике городских властей. Как заявили глава городской администрации Сергей Крупин и заместитель гендиректора ООО «РЖД» Дмитрий Пегов, поезд будет прибывать и отправляться со станции Хелюля и следовать до Санкт-Петербурга через Сортавалу с остановкой на центральной станции.

В рамках проекта запланировано строительство современного вокзала в поселке Хелюля. Запуск нового маршрута планируется в начале второго квартала 2023 года.

Уже известно расписание «Ласточки» до станции Хелюля:

-№ 821 СПБ-Фин. - Хелюля - отпр. 6.15 через Выборг, Сортавала, Сортавала Центр., прибытие в Хелюля 10.40;

-№ 827 СПБ-Фин. - Хелюля - отпр. 8.30 через Кузнечное, Сортавала, Сортавала Центр., прибытие в Хелюля 12.45;

-№ 823 СПБ-Фин. - Хелюля - отпр. 19.25 через Выборг, Сортавала, Сортавала Центр., прибытие в Хелюля 23.50;

№ 825 Хелюля - СПБ-Фин., отпр. 05.10, через Сортавала Центр, Сортавала, Выборг., прибытие в СПБ-Фин. 09.31;

-№ 828 Хелюля - СПБ-Фин., отпр. 19.55, через Сортавала Центр, Сортавала, Выборг., прибытие в СПБ-Фин. 00.08;

-№ 822 Хелюля - СПБ.Фин., отпр. 18.25, через Сортавала Центр, Сортавала, Выборг., приб.в СПБ-Фин. 22.43.

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