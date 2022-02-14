В поселке на севере Карелии остановили водителя без прав и наказали

За катание на авто без водительских прав жителю Муезерского района грозит штраф, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Ледмозеро Муезерского района инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем ВАЗ-2112 водителя, не имеющего права на управление транспортными средствами.

Нарушителю, 41-летнему местному жителю, грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что с начала года автоинспекторы пресекли 207 нарушений водителями, которые управляли автотранспортом, не имея специального права.

Еще 52 нарушителя сели за руль автомобиля, будучи лишенные права управления. В данном случае нарушители несут ответственность в виде штрафа 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.