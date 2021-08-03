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В поселке на севере Карелии открыли плавающий фонтан за полтора миллиона рублей

Новости. Общество
06:40, 05 Августа 2021
фото: Дмитрий Самсонов / ВК

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В поселке Чупа Лоухского района Карелии заработал плавающий фонтан, установленный по заказу местной администрации за полтора миллиона рублей.

Житель Чупы рассказал об открытии в северном поселке разноцветного плавающего фонтана и поделился фотографиями.



Как мы сообщали ранее, контракт на поставку и установку плавающего фонтана в карельском поселке составляет 1 млн 442 тыс. рублей. Заказчиком выступила администрация Чупинского городского поселения. На приобретение фонтана потрачены средства бюджета поселения.



Фонтан представляет собой плавающее гидротехническое сооружение. Все струи подсвечиваются в вечернее и ночное время светодиодной разноцветной подсветкой. Центральная струя фонтана бьет на высоту до 12 метров.

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