В поселке на севере Карелии открыли врачебную амбулаторию, которую жители ждали несколько десятилетий

В поселке Кестеньга Лоухского района открылась современная врачебная амбулатория, где на постоянной основе будет работать фельдшер из Мурманска.

Как рассказал на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, до недавнего времени врачебная амбулатория в Кестеньге располагалась в старом, ветхом здании, не отвечавшем всем необходимым требованиям. Не было и фельдшера. Местные жители много десятилетий просили построить врачебную амбулаторию. И вот, по программе модернизации первичного звена здравоохранения, в Кестеньге построено новое здание врачебной амбулатории. На днях учреждение начало работу.

По словам министра, ФАП будет открыт всегда, потому что из Мурманской области вместе с семьёй приехала фельдшер Анастасия Сергеевна Виштак. Теперь она руководит амбулаторией. Также в амбулатории работают медицинская сестра Елена Владимировна Королева, фармацевт Светлана Владимировна Пархимович, уборщица Татьяна Константиновна Татти, рабочий по обслуживанию здания Василий Николаевич Соколов, два водителя.

«Новая амбулатория оснащена современным оборудованием. Обслуживает более 700 человек. Проводятся приёмы взрослых и детей, вакцинация и первый этап диспансеризации. Педиатр приезжает из Пяозеро один раз в неделю. Есть и стоматологический кабинет: врач будет приезжать из Лоухской ЦРБ. Работает аптечный пункт», - рассказал Михаил Охлопков.