В поселке на севере Карелии планируется восстановить воинский мемориал за 2,5 миллиона рублей

Реконструкцию братской могилы воинов Великой Отечественной войны предполагается завершить до конца июля.

В приполярном карельском поселке Софпорог в нынешнем году планируется проведение восстановительных работ на братской могиле воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Заказчиком этих работ выступила администрация Кестеньгского сельского поселения Лоухского района Карелии, к которому относится Софпорог.

На реконструкцию воинского захоронения выделено почти 2,5 миллиона рублей — такова начальная стоимость контракта. Приступить к работам предполагается в апреле–мае, а завершить их — не позднее 30 июля.