В поселке на севере Карелии пожаловались, что их отрезали от райцентра

В Минтрансе Карелии прокомментировали жалобы на организацию транспортного сообщения в Калевальском районе.

В редакцию «Столицы на Онего» позвонила жительница поселка Боровой Калевальского района Карелии Лилия Александровна. Она рассказала, что выехать из поселка в райцентр — поселок Калевала — можно только раз в неделю. Это очень неудобно — ни в поликлинику не попасть, ни еще куда-то. Кроме того, на нем могут уехать только те, кто успел занять сидячие места в автобусе — стоя пассажиров не везут, пожаловалась женщина.

Редакция обратилась в Минтранс Карелии с вопросом: можно ли увеличить количество рейсовых автобусов на маршруте, который соединяет отдаленный населенный пункт с районным центром.

Как пояснили в республиканском ведомстве, в связи с отменой пригородных поездов сообщением Ледмозеро — Юшкозеро, были организованы перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршруту Костомукша — Боровой — Юшкозеро — Новое Юшкозеро.

С октября 2014 года по настоящее время на этом маршруте с периодичностью раз в неделю по четвергам курсирует автобус марки ПАЗ, перевозку пассажиров выполняет автопредприятие «Автотранспорт».

Поселок Боровой и районный центр Калевала соединяет муниципальный маршрут «Калевала — Кепа — Боровой».

При этом, в связи с низким пассажиропотоком, в нынешнем, 2023 году, по данному маршруту совершаются два оборотных рейса в месяц (при этом в 2022 году перевозки выполнялись еженедельно). На эти цели в бюджете Калевальского муниципального района предусмотрено 200 тысяч рублей.

Перевозки пассажиров выполняет частный перевозчик на автобусе малого класса марки ГАЗель с возможностью перевозки маломобильного пассажира.

В настоящее время наполняемость автобуса не превышает 15% (1-3 человека на оборотный рейс), отметили в Минтрансе Карелии.