В поселке под Петрозаводском пустят бесплатные автобусы до магазина и детского сада

Бесплатные автобусы довезут жителей поселка Шуя до сетевого магазина, амбулатории и детсада.

Со вторника, 28 февраля, ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» запускает автобусы по маршруту, который свяжет улицы Полевая и Советская в поселке Шуя, сообщили в паблике петрозаводского автовокзала.



Это позволит жителям поселка доехать до детского сада, амбулатории, магазина, говорится в сообщении.



Проезд бесплатный.



