В поселке Поросозеро Суоярвского района открыт новый пограничный комплекс

9 сентября состоялась торжественная церемония открытия нового комплекса отделения в п. Поросозеро Службы в г. Суоярви Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

Образованное в 1937 году, пограничное подразделение охраняет границу протяженностью 41 километр в переделах Суоярвского района.

С важным событием пограничников поздравили Глава Карелии Артур Парфенчиков, Главный федеральный инспектор в Республике Карелия полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Иван Сивин, заместитель Главы Республики Карелия по работе с правоохранительными органами Александр Пшеницын, Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович, начальник Управления ФСБ России по Республике Карелия генерал-майор Сергей Мочалов, начальник Управления (Дирекции) по обустройству Государственной границы РФ ФСБ России генерал-майор Владимир Блудилин, а также представители органов местного самоуправления и ветераны.

До открытия нового комплекса личный состав размещался, обучался и готовился к службе на границе в деревянных и небольших по площади помещениях.

При проектировании нового комплекса учитывались все особенности несения службы на этом направлении. Теперь принимать ответственные решения по охране этого участка границы офицеры будут, в том числе с необходимым техническим оборудованием.

Расположенные в административном здании отделения тренажерный зал и кинологический городок на территории комплекса позволят более эффективно готовить специалистов служебных собак и их «боевых друзей».

Позаботились и о бытовых условиях для защитников границы: в просторных помещениях для отдыха и приема пищи установлена удобная мебель и вся необходимая бытовая техника.

Комплекс включает в себя и автономное обустроенное жильё для семей офицеров и прапорщиков. Рядом с трехэтажным жилым комплексом расположены площадки для подвижных спортивных игр (волейбольная, футбольная и баскетбольная), а также площадка с тренажерами и детская площадка.

Чтобы не быть зависимыми от погодных условий, построены закрытые боксы для хранения и ремонта техники, заправочная станция. Предусмотрены водозаборные сооружения. Для теплообеспечения комплекс оборудован электрокотлами. Имеется трансформаторная подстанция, пожарный резервуар и другие важные объекты инфраструктуры.

Территория охраняется, в том числе с помощью интегрированной системы видеонаблюдения и фиксации проникновения на охраняемую территорию.

Как отметил начальник Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия генерал-майор Сергей Попов, ввод в строй нового комплекса – отличный стимул для повышения эффективности выполнения сотрудниками отделения в п. Поросозеро задач по защите и охране государственной границы РФ на вверенном участке.