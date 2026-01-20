В поселке Пуйккола в Карелии открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

В поселке Пуйккола Сортавальского округа Карелии начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт.
Объект построен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
—Само здание теплое, красивое, удобное, светлое. Проект наш, карельский. Такие ФАПы и амбулатории мы строим с 2020 года. И они уже заслужили хорошие отзывы, — рассказал Охлопков.
Территорию вокруг благоустроили. Руководить учреждением будет опытный медработник Ольга Корбут — отличник здравоохранения Российской Федерации». Она работает в медицине с 1984 года, местные хорошо знаюь и уважают ее.
Ранее мы писали, что в Карелии в 2025 году построили 8 амбулаторий и 9 ФАПов.