В поселке Пушной на севере Карелия утром 12 июня сгорела квартира

Утром 12 июня произошел пожар в многоквартирном жилом доме в поселке Пушной Беломорского района.

Сообщение о пожаре в одной из квартир в многоквартирном кирпичном доме по ул. Калинина поступило в 08:12. Как сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности, по сигналу выехали пожарные из Беломорска и Летнереченского.

По прибытию установлено, что возгорание произошло в нежилой квартире. Из дома эвакуировано семь человек. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 9 утра. Повреждена комната 20 кв. м. и кухня 10 кв. м.