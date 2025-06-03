В поселке Пушной в Карелии два раза за день горели квартиры

Утром и днем в небольшом населенном пункте вспыхнули пожары на двух разных улицах.

Вчера, 12 июня, в поселке Пушной Беломорского района с разницей в несколько часов произошло два пожара. В обоих случаях горели квартиры. Об этом сообщил Госкомитет по безопасности.

Как мы писали ранее, первый пожар начался утром в 08:12 в многоквартирном доме на улице Калинина. Горела нежилая квартира, из здания успели эвакуировать семь человек. Огнем повреждены комната площадью 20 кв.м и кухня 10 кв. м. Пожарные из Беломорска и Летнереченского справились с огнем к 09:00 утра.

Второй инцидент произошел в 15:49 на улице Школьной. Загорелась квартира в одноэтажном жилом доме. На место выехали пожарные из Беломорска, Летнереченского, к ним присоединилась добровольная пожарная дружина. К 16:15 возгорание ликвидировали — огонь повредил только прихожую площадью 8 квадратных метров. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Причины пожаров устанавливаются.