«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30
В поселке Рускеала ведутся работы по устранению аварии на водопроводе
Сегодня 08:20 Происшествия
В поселке Рускеала сохраняются перебои с центральным водоснабжением из-за аварии на трубопроводе. Специалисты местного предприятия ЖКХ в поисках утечки.

фото: © Столица на Онего

По сообщению Главы Сортавальского муниципального округа Сергея Крупина, была обнаружена утечка в системе центрального водоснабжения.

Предположительно, это участок от насосной станции до детского сада, из-за чего вода не поднимается по трубопроводу. Место аварии в течение дня определить не удалось.

Работы по поиску и устранению повреждения продолжаются и в случае, если подача воды не будет восстановлена сегодня в первой половине дня, будет организован ее подвоз для жителей.

Актуальные новости о ходе работ и возможном подвозе воды будут публиковаться в официальной группе администрации «Отдел по управлению территорией (Кааламское)» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее мы сообщали, что была названа причина аварии на магистральной линии в Карелии.

