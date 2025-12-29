В поселке Рускеала ведутся работы по устранению аварии на водопроводе

В поселке Рускеала сохраняются перебои с центральным водоснабжением из-за аварии на трубопроводе. Специалисты местного предприятия ЖКХ в поисках утечки.

По сообщению Главы Сортавальского муниципального округа Сергея Крупина, была обнаружена утечка в системе центрального водоснабжения.

Предположительно, это участок от насосной станции до детского сада, из-за чего вода не поднимается по трубопроводу. Место аварии в течение дня определить не удалось.

Работы по поиску и устранению повреждения продолжаются и в случае, если подача воды не будет восстановлена сегодня в первой половине дня, будет организован ее подвоз для жителей.

Актуальные новости о ходе работ и возможном подвозе воды будут публиковаться в официальной группе администрации «Отдел по управлению территорией (Кааламское)» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее мы сообщали, что была названа причина аварии на магистральной линии в Карелии.