Удар! Гол! В селе Спасская Губа состоялось открытие спортивной площадки

В Спасской Губе десятки детей и взрослых пришли 7 октября на праздник в честь открытия новой спортивной площадки, строительство которой реализовано благодаря программе инициативного бюджетирования. Корреспондент «Столицы на Онего» был в их числе.

Деревья, покрытые желтой листвой, пасмурное небо и 10 градусов на термометре — образцово осенняя погода встретила людей в селе Спасская губа Кондопожского района. Сегодняшний день стал особенным для жителей: в селе открыли долгожданную спортивную площадку с футбольным полем. К 12 часам подтянулась колонна людей, неравнодушных к происходящему в своем поселке. Церемония началась с гимна.

— До этого в поселке были сделаны тренажеры, которые пользуются спросом. Даже бабушки приходят заниматься, — рассказал «Столице на Онего» глава Кондопожского района Алексей Кононов. — И теперь такая футбольная площадка, которая очень необходима для детей. У нас их много и они хотят заниматься спортом. Также активно развивается горнолыжный спорт: курорт «Укко», впереди развитие бальнеологического курорта «Вереяр».

Прямо во время небольшого интервью Алексея Кононова пригласили сделать первый удар по новым футбольным воротам, он четко пробил в дальний от вратаря угол, забил дебютный гол и продолжил общение.

- Детство сказывается, — прокомментировал он точное попадание и продолжил про развитие территории. — В общем, всё зависит от инициативного главы. Нужно развивать туризм в этой местности и заходить сюда бизнесу, потому что маршрут Петрозаводск — Долина зайцев — Марциальные воды — Гирвас имеет хорошие перспективы быть привлекательным для туристов. Развитие только начинается!

Григорий Фандеев, замминистра национальной и региональной политики, курирующий данный проект, рассказал о текущей ситуации и перспективах развития программы инициативного бюджетирования в районе:

— Программа инициативного бюджетирования давно существует в Карелии. Петровское поселение, состоящее из посёлков Марциальные воды и Спасская губа, активно в ней участвует и почти каждый год выигрывает средства. Сейчас мы на открытии проекта, который стоил 2 миллиона рублей. Спортивная площадка по программе местных инициатив. Основной принцип программы в том, что выбирают проект, за который голосуют люди. Жители тоже участвуют в организации, оказывают финансовую помощь, а основная доля за республикой. Спасская Губа очень активное поселение в этом плане.

Глава Петровского сельского поселения Людмила Дорофеева буквально излучает энергию:

— У нас в селе много активных детей. Поэтому открытие спортивной площадки очень важно для них. Что касается других проектов, мы боролись, боремся и будем бороться за их реализацию и развитие нашего поселения!В этот же день в Марциальных водах также состоялось открытие парковой зоны.

О своем участии в проекте нашему изданию рассказал один из подрядчиков проекта Вадим Яковлев:

— Мы живём в Карелии, куда ездят туристы из Москвы, Петербурга, даже туристы из Китая! Я хочу делать Карелию более привлекательной для них, оставить память о ней и себе. Поэтому моя работа связана с благоустройством территорий.

Он рассказал, что проект в Марциальных водах - не единственный реализованный проект совместно с Гильдей кузнецов.

- У меня также есть объекты в Нелгомозере, Кончезере, Готнаволоке — все это ручная индивидуальная ручная работа, - рассказывает он.

Инициативные граждане не первый раз успешно совместно с властью работают над благоустройством своего дома и региона в целом. Развитие только начинается, как подметил Алексей Кононов, и эти проекты явно не последние.

Автор: Александр Станевич