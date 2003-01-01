В поселке Святозеро построили новый ФАП

Местные жители смогут получить медицинскую помощь и приобрести необходимые лекарства в новом фельдшерско-акушерском пункте.

В карельском поселке Святозеро построили новый фельдшерско-акушерский пункт и сохранили физиотерапевтический кабинет. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, что в новом ФАПе не только можно будет получить медицинскую помощь, но также будет возможно приобрести лекарственные препараты.

— В 2025 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения возводим 8 новых зданий врачебных амбулаторий и 9 фельдшерско-акушерских пунктов. Объёмы колоссальные. Строители идут по графику, — рассказал Михаил Охлопков.

На сегодняшний день в Карелии возведены 6 ФАПов. Остальные – в разной степени готовности.

Ранее мы рассказывали о завершении строительства фельдшерско-акушерского пункта в поселке Матросы Пряжинского района. По словам главы ведомства, новый медпункт, обслуживающий более 700 местных жителей, будет запущен в работу в конце сентября.