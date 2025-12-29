В поселке Волома в Карелии предотвратили взрыв газовых баллонов при пожаре

В Карелии удалось избежать взрыва газа при пожаре.
29 декабря в поселке Волома Муезерского района загорелась баня.
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 20:25. На место выехали пожарные расчеты из Муезерского и Суккозера. Первыми с огнем начали бороться местные жители — добровольная пожарная дружина поселка в составе трех человек. Именно их оперативные и слаженные действия помогли сдержать распространение пламени до приезда профессионалов.
Совместными усилиями удалось предотвратить взрыв газовых баллонов, которые находились прямо у горящей бани. Это позволило спасти близлежащие строения и избежать возможных жертв.
Обошлось без пострадавших, но баня сгорела полностью. Причина пожара сейчас выясняется.