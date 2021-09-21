В поселок Карелии, где сгорели декорации культового фильма, поступила новая пожарная техника

Торжественное вручение нового пожарного автомобиля состоялось в Отряде противопожарной службы по Кемскому району, сообщили в правительстве Карелии.

В рамках обновления подразделений республики Пожарная часть № 66 по охране поселка Рабочеостровск получила автоцистерну объёмом 3000 литров на базе автомобиля Урал.

В этом году новой пожарной техникой Государственный Комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в плановом режиме уже обеспечил 4 района республики.

Напомним, в начале лета пожар уничтожил церковь-декорацию к культовому фильму «Остров», находившуюся в Рабочеостровске.