В последнее воскресенье июня воздух в Карелии прогреется до +26°С

О погоде на 25 июня рассказали специалисты Гидрометцентра Карелии.
В воскресенье, 26 июня в республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь.
Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Температура ночью +8, +13°С, днем +21, +26°С.
В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Температура ночью +11, +13°С, днем +23 +25°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
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