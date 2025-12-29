Снегопады накроют Карелию в последний день 2025 года

Синоптики рассказали о погоде на 31 декабря.

По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 31 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода.

— Временами умеренный снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха -7, -9°С в течение суток. Атмосферное давление останется без существенных изменений, — рассказали в ЦГМС.

В большинстве районов республики также выпадет снег, а на дорогах сохранится наледь. Ветер будет дуть со стороны севера и северо-востока. Столбики термометров ночью опустятся до -7, -12°С, местами до -18°С, днём прогнозируется до -7, -12°С.

Ранее синоптики рассказали, что в январские выходные в Карелии воцарится по-настоящему зимняя погода с температурой на 4-7℃ ниже климатической нормы, однако аномальных морозов не предвидится. Более того, с 8 января атлантические циклоны принесут в республику потепление, усиление ветра, снег и метели.