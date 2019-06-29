В последний день июня погода будет по-карельски летняя

О погоде на 30 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 30 июня будет облачно с прояснениями, утром пройдет небольшой дождь.

Ветер северо-западный умеренный.

Ночная температура составит +9, +11 градусов, днем потеплеет до +17, +19 .

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Ночью похолодает до +7, +12, на севере местами до +3, днем воздух прогреется до +14, +19, местами до +22 градусов.