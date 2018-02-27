В последний день зимы в Карелии потеплеет

По теме
Загрузка...
В среду, 28 февраля, в республике ожидается переменная облачность, температура днем до -15.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, на юге – северо-восточный, северный слабый.
Температура воздуха ночью -20, -25, в центре и на юге Карелии местами до -32 градусов по Цельсию. Днем -10, -15.
В Петрозаводске малооблачная погода, без осадков.
Температура ночью -24, -26, а днем -12, -14 градусов.
По теме
Выбор читателей
22.02.2018, 10:47
27.02.2018, 09:29
25.02.2018, 13:41
22.02.2018, 09:03
26.02.2018, 13:16
24.02.2018, 13:12
Аналитика
27.02.2018 11:23
Политкухня
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
26.02.2018 13:16
26.02.2018 12:52
26.02.2018 11:27
20.02.2018 15:04
Чтиво
22.02.2018 21:24
Частная жизнь
Мужское бесплодие - не приговор.
20.02.2018 15:48
19.02.2018 15:02
Комментарии