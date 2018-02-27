В последний день зимы в Карелии потеплеет

В среду, 28 февраля, в республике ожидается переменная облачность, температура днем до -15.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, на юге – северо-восточный, северный слабый.

Температура воздуха ночью -20, -25, в центре и на юге Карелии местами до -32 градусов по Цельсию. Днем -10, -15.

В Петрозаводске малооблачная погода, без осадков.

Температура ночью -24, -26, а днем -12, -14 градусов.