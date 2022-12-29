В последний рабочий день года дорожная полиция Петрозаводска проверит водителей на трезвость

В пятницу, 30 декабря, в Петрозаводске пройдет полицейский рейд «Контроль трезвости».

В пятницу, 30 декабря, в карельской столице дорожная полиция будет ловить нетрезвых автомобилистов, сообщили в городской ГИБДД.



Петрозаводчан призывают сообщать о пьяных водителях в дежурную группу Госавтоинспекции. Телефоны: 715-900, 78-44-44.



За 11 месяцев в столице Карелии сотрудники ДПС отстранили от управления 874 водителя с признаками опьянения.



Зафиксированы девять дорожно-транспортных происшествий с пьяными автолюбителями, в которых один человек погиб, 13 - получили травмы.



Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, чтосотрудники используют персональные видеорегистраторы.



Материалы аудио- и видеозаписей могут использовать в качестве доказательства при рассмотрении административного дела.