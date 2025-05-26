В Повенце планируют завершить благоустройство братской могилы

Монумент посвящен солдатам, которые погибли в период гражданской войны.

Братская могила в девяти километрах от Повенца хранит останки нескольких тысяч бойцов Карельского фронта. Этот памятник вблизи поселка известен многим и является одним из крупнейших не только в Карелии. В то же время, непосредственно в центре Повенца есть другой, чуть менее известный в широких кругах монумент, который имеет не меньшее значение для местных жителей. Это братская могила воинов, которые погибли в период гражданской войны.

Депутат местного совета Ольга Гвоздь мечтает завершить благоустройство братской могилы, которое было начато ранее. Памятник и постамент обновили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Новым этапом, по мнению Ольги Гвоздь, должно стать восстановление ограды и приведение в порядок растительности вокруг.

— Предыдущий ремонт такого значимого места стал для нас вздохом облегчения и радостью. Это объединило жителей Повенца и доказало, что вместе можно добиться много. Уверена, с народной поддержкой следующие обновления не заставят себя ждать, — отмечает Ольга Гвоздь.

В этой братской могиле покоятся 150 воинов, которые пали при защите и освобождении Повенца в 1919–1920 гг. Могилу дополняет памятник с двумя моряками Онежской флотилии. На бетонном постаменте укреплена беломраморная мемориальная плита с выбитым текстом: «Вечная слава героям, погибшим в борьбе за Родину».

Депутат Ольга Гвоздь напомнила, что во время гражданской войны Повенец также был прифронтовой территорией. Тогда он стал рубежом, до которого дошли войска интервентов и белого движения. Вблизи поселка проходили как сухопутные бои, так и сражения враждующих флотилий.

— Вместе мы восстановим памятник, и это станет данью уважения всем героям, которые сражались за наш Повенец, — добавила Ольга Гвоздь.

По инициативе депутатов и местных жителей братская могила в Повенце принимает участие в нацпроекте «Инфраструктура для жизни». Народное голосование решит, получит ли это место субсидии на благоустройство. Инициативу подержали уже более 250 человек.

Отдать свой голос за этот или любой другой понравившийся проект благоустройства можно до 12 июня на платформе: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/.