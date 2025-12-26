В пожаре в жилом доме в Карелии погибла женщина

Сегодня утром в жилом доме в посёлке Ладва-Ветка Прионежского района при тушении сильного пожара было обнаружено тело женщины, которая не смогла самостоятельно выбраться.
Вызов поступил в 9:38, сообщает Госкомитет Карелии по безопасности.К месту ЧС сначала выехал дежурный караул пожарной части 45. Из-за масштабов пожара на помощь были направлены дополнительные силы из посёлков Ладва и Деревянное, а также из Петрозаводска. Всего к тушению привлекались четыре автоцистерны.
В ходе ликвидации пожара было установлено, что в одном из помещений находилась женщина, которая не смогла самостоятельно покинуть место пожара. Тело погибшей было обнаружено пожарными в 14:25. Других пострадавших нет. В настоящее время на месте продолжаются работы по проливке и разборке конструкций.
Госкомитет напоминает, что в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по единому номеру 112.
