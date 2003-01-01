В правительстве Карелии готовы компенсировать затраты предпринимателей на электрозаправки

Затраты на строительство электрозаправок будут компенсировать с помощью бюджетных субсидий.

Минпромторг России готов предоставлять субсидии организациям на компенсацию части затрат на приобретение электрозарядных станций постоянного тока, а также на их присоединение к электрическим сетям. Об этом сообщает Минпромторг Карелии.

— Субсидии предоставляются инвесторам в размере 60% от понесенных затрат на приобретение оборудования и в размере 60% от понесенных затрат на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, — уточнили в ведомстве.

Предельные размеры субсидий для зарядных станций с подключенной мощностью в размере 149 кВт составляют 1,86 млн руб., для технологического присоединения — 0,9 млн руб.



Подробную информацию о субсидии можно посмотреть на сайте. Напомним, в 2024 году Республика Карелия вошла в федеральный пилотный проект по установке быстрых электрозарядных станций. По мнению чиновников, развитие сети электрозаправок повысит туристическую доступность республики для гостей, использующих электромобили, а также способствует распространению экологически чистого транспорта на территории региона. Сейчас в Карелии четыре станции в Сортавале, две в Петрозаводске, также ЭЗС есть в Лахденпохском и Сегежском районах, строится станция в Суоярви.