В правительстве Карелии объяснили, что дает республике лидерство по инвестициям на Северо-Западе

«Столица на Онего» пообщалась с вице-премьером по экономике Олегом Ермолаевым, который рассказал, как Карелии за восемь лет удалось совершить рывок и войти в тройку по притоку инвестиций на Северо-Западе.

Карелия заняла третье место на Северо-Западе по росту инвестиций. Впереди только Ленинградская и Вологодская области. Инвестиции в основной капитал за 1 полугодие этого года увеличились на 20,5% по отношению к 1 полугодию 2024 года и составили 42,8 млрд рублей.

Кроме того, Карелия занимает 17-е место по инвестиционной привлекательности в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Напомним, еще в 2017 году республика занимала лишь 56 место в этом рейтинге. И все это несмотря на кризисы, ковид, санкции, смену вектора на Восток, СВО и высокую ключевую ставку для бизнеса.

За счет чего это удалось сделать, входят ли в инвестиции бюджетные деньги, зачем нужны инвестиции, о которых сейчас говорят на всех уровнях.

Об этом «Столица на Онего» попросила подробно рассказать вице-премьера по экономике Олега Ермолаева. Публикуем также мнения экспертов со стороны бизнес-сообщества. Читайте материал «Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям».