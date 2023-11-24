В правительстве Карелии появилось новое управление

Новая структура будет заниматься молодежной политикой.

Управление по молодежной политике было создано в правительстве Карелии, сообщили в пресс-службы главы республики.

Новая структура образована в соответствии с поручением президента России создать до 1 января 2024 года в каждом субъекте орган исполнительной власти, реализующий молодежную политику, отметили в источнике. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

В функции нового республиканского Управления входит реализация на территории Карелии государственной молодежной политики, работа в сфере добровольчества (волонтерства), а также по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Эти полномочия переданы от Министерства образования и спорта региона.

«В Карелии очень активная молодежь. Это огромный созидательный потенциал региона. Наше молодое поколение показывает высокие результаты в учебе, в науке, спорте, участвует и побеждает на престижных всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, реализует множество программ и проектов по различным направлениям. Создание отдельного Управления позволит вывести работу с молодежью на новый уровень», — отметил замминистра образования и спорта Алексей Бутенко.

Как подчеркнули в источнике, создание новой структуры не повлечет дополнительных бюджетных расходов — оно осуществлено в пределах общих объемов средств бюджета, предусмотренных исполнительным органам Карелии в текущем финансовом году.