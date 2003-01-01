В правительстве Карелии прокомментировали рост платы за капремонт

Вице-премьер карельского правительства Виктор Россыпнов прокомментировал, почему выросла плата за капремонт и куда идут эти средства.

С начала 2026 года в Карелии вырастет плата за капремонт общего имущества в многоквартирном доме. С нового года она составит 16 рублей на один квадратный метр общей площади помещения в месяц. В 2025 году плата составляет 13,8 рублей за один квадратный метр. То есть произойдет повышение на 2,2 рубля.

Рост тарифа прокомментировал Виктор Россыпнов. По его словам, в среднем с квартиры 50 кв. м. увеличение на 2,2 рубля даёт рост 110 рублей в месяц. При этом он отметил, что по федеральным рекомендациям размер взноса в Карелии, который будет достаточен для всех необходимых работ, должен составлять не менее 27,96 рублей.

— Но мы повышаем взнос более плавными темпами, — пояснил Россыпнов.

Он также рассказал, что на цели капитального ремонта в Карелии собирается ежегодно около 2 млрд рублей. 700 млн поступает в Фонд капитального ремонта и 1,3 млрд зачисляются на специальные счета, то есть, индивидуальные счета домов, операторами которых, как правило, являются управляющие компании.

Республиканский Фонд все собранные средства расходует исключительно на цели капремонта. Так, в 2025 году будет отремонтировано 60 крыш на общую сумму 402 млн руб., заменено 80 лифтов — стоимостью 248 млн руб., а также на 50 млн руб. ремонт сетей, фасадов, разработка проектной документации. При этом собственниками в 20 домах принято решение о повышении взноса на капремонт сверх установленного, чтобы выполнить больший объем капремонта.

Остаток средств на счёте фонда, а это 126 млн полностью, по словам Россыпнова, законтрактован. Со спецсчетов в 2025 году собственниками самостоятельно израсходовано на капитальный ремонт 550 млн руб.