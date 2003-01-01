В правительстве Карелии создана рабочая группа для контроля за вывозом мусора в гостевых домов

Карельские чиновники будут следить, как владельцы гостевых домов обращаются с отходами.
В Карелии создали рабочую группу, которая будет следить за порядком обращения с твердыми коммунальными отходами в гостевых домах республики. Распоряжение подписал и. о. главы республики Андрей Сергеев.
— В целях контроля за порядком обращения с твердыми коммунальнымиотходами в отношении владельцев гостевых домов на территории республики Карелия образовать рабочую группу, — говорится в распоряжении.Возглавил рабочую группу премьер министр правительства Карелии Андрей Сергеев. Также в состав вошли представители министерств и ведомств, главы районов.
Ранее, собственникам гостевых домов в Карелии напомнили о необходимости заключать договоры на вывоз мусора с регоператором. Летом турпоток растет, по итогам прошлого года республику посетило более миллиона человек. При этом объем вывоза ТКО также увеличивается летом до 40-50%, рассказали в «Карелприроде». Многие туристические домики рассчитаны на размещение от 4 человек и выше, при этом оплата за вывоз ТКО осуществляется с одного собственника такого домика.