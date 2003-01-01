В правительстве назвали ранее неизвестную причину недавнего визита делегации ЮАР в Карелию

Вице-премьер карельского правительства по экономике Олег Ермолаев поделился со «Столицей на Онего» подробностями визита делегации из ЮАР в Карелию.

Визит, напомним, прошел в конце августа. Делегацию из ЮАР возглавлял премьер-министр провинции Северный Кейп Замани Саул. Это первый визит представителей региона в Карелию. Напомним, стороны обсудили развитие экспорта карельской продукции — бумаги, картона, древесины и изделий из нее, а также поставки пожарных роботов и спортивных тренажеров в ЮАР.

По словам Олега Ермолаева, визит представителей ЮАР был инициативой той стороны.

— Мы поинтересовались у них, почему было принято решение посетить нашу республику. И нам сказали интересную вещь. Как выяснилось, была рекомендация со стороны делового сообщества. Карелию обязательно рекомендовали посетить, так как наш регион назван открытым к взаимодействию и умеющим работать с иностранными партнерами, — пояснил вице-премьер. По словам Олега Ермолаева, гости были под большим впечатлением от уличных тренажеров в Петрозаводске. Их также возили на производство, где идет переработка ягод. Это им тоже было очень интересно, поскольку в ЮАР дикоросов нет. Также гости посетили завод пожарных роботов и также остались под впечатлением.



По словам Олега Ермолаева, для карельских предпринимателей уже есть ответное приглашение посетить Южноафриканскую республику. Вице-премьер напомнил, что Карелия и до этого визита имела торговые связи с Ю. Р. Например, наша республика поставляет в эту республику продукцию лесопромышленного комплекса.