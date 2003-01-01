В правительстве пообещали не отменять режим самозанятых до 2028 года

Вопреки мнению Совета Федерации правительство не намерено раньше срока завершать режим самозанятых.
Ранее с инициативой завершить эксперимент по установлению специального налога на профессиональный доход уже в 2026 году, а не в 2028 году, как планировалось изначально, выступал Совет Федерации.
В правительстве России тем не менее заверили, что режим работы и налогообложения самозанятых не планируется менять до завершения срока проведения эксперимента в 2028 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства России.
— Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними, — подчеркнули в кабмине.Напомним, с 2019 года для самозанятых граждан с доходом не более 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов от юрлиц или ИП). Эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых проводится до 31 декабря 2028 года включительно.
