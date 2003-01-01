В правительстве рассказали, какое изображение появится на Доме молодежи в Петрозаводске после ремонта

Ход ремонтных работ проверил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
Капитальный ремонт нового Дома молодежи с мая этого года проводится по нацпроекту «Молодежь и дети», инициированному Президентом России В. В. Путиным.
На сегодняшний день в Доме молодежи (пр. Александра Невского, д. 58) идет ремонт 1 и 2 этажей. В этом году здесь будет завершен ремонт внутренних сетей водоснабжения и отопления, ремонт сетей внутреннего электроснабжения и электроосвещения, ремонт фасада, в том числе отмосток и цоколя. Дополнительно будет проведена замена окон на 3 этаже за счет средств регионального бюджета. В рамках мероприятия «Фестиваль муралов» на торцевой стороне здания разместят графическое изображение в стиле регионального молодежного бренда «Молодо-Северно». Завершить работы на 1 и 2 этаже планируют осенью.
Начальник Управления по молодежной политике Республики Карелия Алексей Бутенко сообщил, что на 1 этаже здания расположатся помещения для свободного посещения подростками и коллективного общения, а также пространство для молодых семей. На 2 этаже будут размещены медиа-студия, открытый лекторий в партнерском оформлении с обществом «Знание», большое трансформируемое пространство для проведения мероприятий, переговорная и кабинет для работы специалистов.
— Дом молодежи будет функционировать ежедневно, в том числе в вечернее время. В общедоступном формате будет предоставлена возможность бронирования помещений для проведения мероприятий молодежными и другими организациями и объединениями, — сказал Алексей Бутенко.
Артур Парфенчиков подчеркнул, что не только Дом молодежи, но и прилегающая территория должна стать активным общественным пространством для молодежи.
— Дом молодежи станет центром общения, новых идей, где будет собираться молодежь — даже с маленькими детьми, для этого есть специальные помещения. Здесь будут располагаться молодежные общественные организации, — сказал руководитель региона. — Поэтому территорию вокруг также нужно наполнить функционалом: поставить тренажеры, оборудовать спортивную площадку и пространство для детей.
Артур Парфенчиков дал соответствующее поручение — проработать вопрос по территории у Дома молодежи региональному Минстрою совместно с Администрацией Петрозаводска.
Напомним, в 2025 году Карелия вновь вошла в чисто победителей программы «Регион для молодых» нацпроекта «Молодежь и дети», благодаря чему в 2026 году продолжится капитальный ремонт Дома молодежи. Здесь будет отремонтировано подвальное помещение и 3 этаж.