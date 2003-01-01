В правительстве рассказали о новых мерах поддержки аграриев

С 1 января 2026 года в России началась реализация нового федерального проекта «Развитие малого агробизнеса», в рамках которого запущено несколько новых направлений поддержки аграриев.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Как рассказали в правительстве, одно из новых направлений — гранты на реализацию проекта по организации малой сельской пекарни. Размер такого гранта составит до 10 млн рублей, но не более 50% от стоимости проекта. Грантовые средства необходимо будет использовать в течение 18 месяцев. Гранты можно будет использовать не только для нового строительства, но и для завершения проектов пекарен, реализация которых была начата до получения такого финансирования. Одно из условий предоставления гранта — ежегодный прирост объёма производства хлеба и хлебобулочных изделий не менее чем на 3%.
Ещё одно новое направление поддержки касается агроагрегаторов — кооперативов, которые занимаются закупкой, переработкой и последующим сбытом фермерской сельхозпродукции. С этого года им будет возмещаться часть затрат на закупку продуктов у фермерских хозяйств. Такое возмещение будет дифференцированным и составит 10% затрат, если объём закупленной у фермеров продукции варьируется от 5 млн до 25 млн рублей, 12% затрат — если соответствующий объём закупок колеблется в пределах от более чем 25 млн до 50 млн рублей, и 15% затрат для закупок объёмом более 50 млн рублей.
Кроме того, теперь государство будет возмещать малым хозяйствам до 60% затрат по запуску газопоршневой установки, с помощью которой вырабатывается электричество, необходимое для сельхозпроизводства. Однако размер такого возмещения не должен превышать 10 млн рублей на одно малое хозяйство.
