В праздник Крещения Господня изменится график подвоза воды

АО «ПКС-Водоканал» просит обратить внимание петрозаводчан на то, что в связи с праздником Крещения изменится график подвоза воды.

В среду, 18 января к 9:00, 11:00 и 20:00 АО «ПКС-Водоканал» доставит воду к Крестовоздвиженскому собору. В 8:30 — на старую Кукковку, к 10:00 — район Соломенное к детскому саду № 80. С 13:00 — Соломенное по графику.

С 14:00 воду подвезут в районы СКЗ и Томицы.

В четверг, 19 января все графики подвоза воды отменяются. В этот день с 9:00 святую воду можно будет набрать у храмов в честь Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона (ул. Сыктывкарская, д. 34), Великомученицы Екатерины (ул. Вольная, д. 10) и Крестовоздвиженского собора (ул. Волховская, д. 1).

А 20 января в 9:00 и 11:00 будет осуществлен подвоз воды к Крестовоздвиженскому собору.

В этот день по обычному графику в 8:30 АО «ПКС-Водоканал» доставит воду на старую Кукковку, а также в Соломенное к детскому саду № 80. С 13:00 — район Соломенное по графику. К 14:00 воду подвезут в районы СКЗ и Томицы.

Уточнить информацию о графике поставки питьевой воды на ближайшие три дня можно по телефону диспетчерской службы АО «ПКС-Водоканал» 8 (8142) 76-64-04.