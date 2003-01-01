В преддверии Дня работников дорожного хозяйства Артур Парфенчиков вручил награды сотрудникам компании «ВАД»

Церемония награждения состоялась в рамках торжественного открытия обновленного участка дороги А-215 в Карелии. Старт движения по магистрали в режиме телемоста дал Президент России Владимир Путин.

15 октября в Прионежском районе торжественного открыли после реконструкции участок трассы А-215 между селами Шелтозеро и Рыбрека. Старт движению транспорта по магистрали, соединяющей Карелию с Ленинградской и Вологодской областями, в режиме телемоста дал Президент России Владимир Путин. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин, Глава Карелии Артур Парфенчиков, представители Упрдор «Кола» и подрядной организации — АО «ВАД».

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства Артур Парфенчиков вручил сотрудникам компании-подрядчика Благодарственные письма главы Карелии. Все они трудились на самых сложных участках.

— Никита Ерёменко — дорожный рабочий. Считает, что вместе со своими коллегами сделал все возможное, чтобы обновленная дорога в Прионежье была удобной для местных жителей. Петрозаводчанин Степан Кузьмич в дорожной отрасли уже почти 8 лет. Учился в нашем университете, сейчас он старший инженер-геодезист. Занят на строительстве дорог в Карелии, работал в Мурманской области, Крыму. Денис Алексеев — из Олонца. Гордится, что и его труд асфальтобетонщика вложен в новую дорогу, — рассказал в своем ТГ-канале Глава региона. — Друзья, спасибо за хорошую работу! Впереди у нас еще много совместных планов по строительству и ремонту дорог в Карелии.Капитальный ремонт участка трассы А-215 с 58 по 74-й км подрядчик завершил на год раньше предусмотренного контрактом срока. Напомним, дорогу обновляют поэтапно. Ранее были приведены в нормативное состояние 58 км вблизи Деревянного, Педасельги, Шокши и других населенных пунктов. Здесь уложили трехслойных асфальт, оборудовали автобусные остановки, тротуары и пешеходные переходы.

Как отметил заместитель гендиректора АО «ВАД» Антон Абрамов, при проведении работ дорожникам активно помогали студенты — они проходили практику.

— Только в Карелии с нами работали более 60 учащихся Петрозаводского автотранспортного техникума и Петрозаводского государственного университета, а на всех объектах компании задействовано более 300 студентов из разных учебных заведений.Добавим, что с учетом нового участка подрядчик капитально отремонтировал уже более 70 км трассы А-215. В 2026 году будет завершен ремонт последнего отрезка в 15 км до границы с Ленинградской областью. Готов и прошел госэкспертизу проект четырехполосной дороги от Деревянного к Петрозаводску.