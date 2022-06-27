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В преддверии IX Форума регионов Беларуси и России Элиссан Шандалович провел встречу со Светланой Барташевич

Новости. Общество
09:46, 29 Июня 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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С 30 июня по 1 июля в городе Гродно пройдет IX Форум регионов Беларуси и России, посвященный  роли межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства.

По приглашению белорусской стороны в мероприятии примет участие делегация Законодательного Собрания Карелии.

Накануне  рабочей поездки спикер парламента республики Элиссан Шандалович провел встречу с председателем Национально-культурной автономии белорусов Карелии Светланой Барташевич.

«Обсудили со Светланой Евгеньевной вопросы, которые сейчас могли бы быть наиболее интересны обеим республикам. В частности, говорили о сотрудничестве карельских и белорусских производителей в контексте импортозамещения, возможности организации в Беларуси отдыха для карельских детей, а также постковидной реабилитации. Светлана Евгеньевна поддержала такую заинтересованность, сообщив, что по поводу организации отдыха уже есть предложение от Брестской области. Постараемся проработать вопросы на месте», — написал на своей странице в соцсети Элиссан Шандалович.

В свою очередь председатель культурной автономии обратила внимание на необходимость усилить межкультурный обмен между Карелией и Беларусью.

«Полностью это поддерживаю, ведь крепкие связи между странами — это не только экономические интересы, это еще и простые человеческие отношения, основанные на взаимном уважении, прочных узах славянских традиций, общем героическом прошлом. Обязательно встретимся со Светланой Евгеньевной еще раз по итогам Форума», — прокомментировал Элиссан Шандалович.

Председатель Законодательного Собрания республики также отметил, что между Карелией и Беларусью сложились давние дружеские взаимоотношения, многие жители Карелии имеют белорусские корни.  Налажено межпарламентское взаимодействие. Законодательное Собрание Карелии в 2019 году подписало соглашение о сотрудничестве с Витебским областным Советом депутатов. Документ, в частности, предполагает сотрудничество парламентов в нормотворческой деятельности по вопросам обеспечения прав и свобод граждан, укрепления законности и правопорядка, социальной защиты населения, охраны окружающей среды, развития территориального общественного самоуправления.

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