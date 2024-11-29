В преддверии Нового года в Петрозаводске проходит благотворительная акция «Обыкновенное чудо»

Горожане могут приготовить подарки для одиноких людей преклонного возраста.

В Петрозаводске в преддверии Нового года и Рождества стартует зимняя благотворительная акция «Обыкновенное чудо», сообщили в паблике Комплексного центра соцобслуживания Карелии.

«Каждый из нас может стать добрым волшебником и подарить праздничное настроение одиноким людям преклонного возраста, передать им частицу душевного тепла и сердечной заботы», — отметили в источнике.

Горожане могут приготовить подарки для пожилых подопечных Комплексного центра соцобслуживания республики:

— Праздничный пакет с открыткой или письмом с добрыми пожеланиями, можно написать новогоднюю историю или стихи.

— Небольшой подарок — ночная рубашка, халат, футболка (размеры от 44 до 56), носки, тапочки (размеры от 36 до 42), нижнее белье, платок, полотенце, средства личной гигиены или набор для творчества, сладкие угощения.

Обязательное условие: все вещи должны быть новыми!

Акция проходит до 20 декабря.

Подарки можно принести в КЦСОН РК по адресам: пр. Ленина, 4 и ул. Лизы Чайкиной, 5 в будни с 9.00 до 17.00.

Телефон для справок: 8 953 538 07 95.

Напомним, в Петрзаводске до конца декабря подарки будут собирать не только для одиноких пожилых людей, но и для онкобольных. Ранее рождественскую акцию «Подари тепло» анонсировал социальный центр «Попечение».