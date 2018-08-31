В энергетическом комплексе Карелии прошли командно-штабные учения

Основной целью учений стала отработка алгоритмов взаимодействия энергетиков, подрядных организаций, подразделений МЧС, органов исполнительной власти и местного самоуправления при отключениях электроснабжения в случае сложных погодных условий.

По замыслу учений, диспетчерским службам поступило штормовое предупреждение: резкое понижение температуры воздуха, усиление ветра до 20-25 м/с, мокрый снег с угрозой налипания на провода линий электропередачи. Условно, при неблагоприятных метеоусловиях произошли массовые отключения электроснабжения в ряде населенных пунктов республики.

Дальнейшие действия на практике отрабатывал личный состав Главного управления МЧС России по Республике Карелия, филиалов МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" и "Колэнерго", Карельского регионального диспетчерского управления, Карельского предприятия магистральных электрических сетей ФСК ЕЭС, Прионежской сетевой компании, "ОРЭС Петрозаводска".

Электротехнический персонал прошел проверку на соблюдение правил проведения аварийно-восстановительных работ, условий труда и отдыха, а также обеспечения материалами и оборудованием для выполнения работ по восстановлению электроснабжения, в том числе с применением резервных источников снабжения электроэнергией. На особом контроле были вопросы надежной работы средств связи, используемых бригадами при выполнении работ в отдаленных районах республики.

Важным этапом учений стала проверка готовности спецтехники. При ликвидации последствий стихии предусмотрено широкое применение специальной техники: гусеничных вездеходов ГТС и Тингер, бригадных автомобилей, автокранов. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду филиал "Карелэнерго" пополнил свою базу спецтехники двумя единицами вездехода Тингер, трэколом, двумя грузовыми автомашинами Урал, двумя седельными тягачами Камаз, автовышкой и автокраном. Техника приобретена в целях качественного и оперативного выполнения восстановительных и ремонтных работ на электросетевых объектах предприятия.

На командно-штабных учениях была протестирована работа беспилотных летательных аппаратов, которые используются энергетиками в целях быстрого обнаружения мест повреждений.

Для устранения условных отключений в ходе учений организованы временные схемы электроснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, с применением резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ).

Практическая часть учений прошла в деревне Половина Прионежского района. Персонал "Южно-Карельских электрических сетей" выполнил установку опор 110 киловольт и 10 киловольт с натяжкой провода. По легенде учений, восстановительные работы производились в темное время суток, поэтому персонал "Карелэнерго" задействовал в работах световую башню.

Подведение итогов состоялось на заседании регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Карелия под председательством и.о. первого заместителя Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Павла Банковского.

"Прошедшая зима и недавнее резкое ухудшение погодных условий показали необходимость и важность консолидации сил и средств как сетевых организаций, так и МЧС, и дорожных служб республики в части скорейшего восстановления электроснабжения населения, - подчеркнул Павел Банковский. - С учетом наступления осенне-зимнего периода особую важность это имеет для обеспечения электроснабжения котельных, насосных станций. Нужно отрегулировать четкое взаимодействие между диспетчерскими службами, сетевыми организациями, ЕДДС районов и Правительства республики в части обмена информацией об оперативной обстановке и для ликвидации последствий перерывов в электроснабжении населения".