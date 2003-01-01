В преддверии своего профессионального праздника арендаторы леса рассказали о задачах, которые стоят перед ними сегодня

«Столица на Онего», совместно с Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров Карелии, продолжает серию публикаций-лекций о лесной отрасли республики.

Сегодня эксперты рассказывают о том, чем же еще занимаются предприятия ЛПК Карелии, кроме заготовки и переработки древесины. А именно – о лесном хозяйстве. Частично об этом уже упоминалось в самой первой лекции, сейчас расскажем подробнее.

Многие до сих пор уверены, что заботой о лесах – их охраной, защитой и воспроизводством – занимаются исключительно государственные лесничества. Однако этот стереотип давно устарел.

Раньше лесничества, действительно, полностью контролировали лесное хозяйство: следили за лесом, предотвращали пожары, занимались лесовосстановлением. Однако, с принятием нового Лесного кодекса в 2007 году ситуация коренным образом изменилась.

Сегодня, согласно статье 19 Лесного кодекса РФ, обязанности по сохранению лесов (включая охрану, защиту и воспроизводство) возложены:

1. на органы государственной власти и местного самоуправления (в пределах их полномочий),

2. на арендаторов – компании, которые используют лесные участки.

Как это работает в Карелии?

35,7% лесов Карелии не находятся в аренде у лесопользователей. В основном, это леса, расположенные на севере республики и вдоль побережья Белого моря (весь Кемский район, часть Лоухского и Беломорского районов) – это и есть зона ответственности лесничеств. Промышленных рубок леса там нет, поэтому необходимость посадки леса появляется только после возможных пожаров.

Остальные леса (64,3%) арендованы для различных видов использования, основная часть – для заготовки древесины. И на этих территориях ответственность за ведение лесного хозяйства возложена на арендаторов.

Что обязаны делать арендаторы?

О том, какие задачи решают арендаторы читайте в статье.