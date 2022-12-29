В предновогоднюю неделю жители Карелии сдали 7 стволов

Еще 9 единиц оружия было изъято, сообщили в Росгвардии Карелии.
За минувшую неделю росгвардейцы вместе с сотрудниками МВД Карелии провели 38 проверок сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.
Сами жители Карелии добровольно сдали 7 единиц оружия. Еще 9 единиц оружия росгвардейцы изъяли.
Всего в связи с нарушениями было составлено 12 административных протоколов.
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