В предновогоднюю неделю жители Карелии сдали 7 стволов

Еще 9 единиц оружия было изъято, сообщили в Росгвардии Карелии.

За минувшую неделю росгвардейцы вместе с сотрудниками МВД Карелии провели 38 проверок сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Сами жители Карелии добровольно сдали 7 единиц оружия. Еще 9 единиц оружия росгвардейцы изъяли.

Всего в связи с нарушениями было составлено 12 административных протоколов.