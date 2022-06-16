В пригороде Петрозаводска горит дом — катастрофу видно даже с набережной города (ФОТО)

Дым от пожара в Заозерье поднимается над Онежским озером.
Очевидцы сообщили в редакцию «Столицы на Онего» о нескольких автомобилях экстренных служб, промчавшихся по набережной Варкауса в сторону Соломенного.
Как сообщили в МЧС Карелии, пожарные и скорая были подняты по тревоге из-за пылающего дома в поселке Заозерье.
Спустя какое-то время на побережье Онежского озера в Петрозаводске стал заметен дым, поднимающийся с Заозерья.
Информация о причинах возгорания и пострадавших в огне уточняется.
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