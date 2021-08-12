Реклама
За депутатские мандаты депутатов Петросовета бороться будут только партии
12.08.2021 16:02
В карельском Центризбиркоме заканчивается период регистрации кандидатов и партий на предстоящих выборах
11.08.2021 17:48
Элла Памфилова: «Число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным»
11.08.2021 16:51

В приграничном городе Карелии вместо территории с аварийными деревьями появился красивый парк

Новости. Общество
14:57, 14 Августа 2021
фото: Правительство Карелии

Новости партнеров

В Суоярви открыли вторую очередь парка «Сувилахти», сообщили в правительстве Карелии.

Первый этап благоустройства территории город выполнил в 2019 году, победив во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В центре Суоярви открылась вторая очередь популярного места отдыха – парка Сувилахти. Работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») выполнила местная фирма ООО «Фаза».

Дизайн-проект выполнил молодой специалист из Санкт-Петербурга, который создал эскиз первой очереди парка и еще нескольких городских объектов.

Как рассказал глава районной администрации Роман Петров, раньше на месте парка «Сувилахти» была неблагоустроенная территория с аварийными деревьями. Теперь обустроена комфортная зона для прогулок и отдыха.

"Рядом находится много социальных учреждений – поликлиники, дом культуры, школа искусств, ФОК - поэтому здесь всегда много людей. Еще в 2019 году, когда мы только начали работать над созданием парка «Сувилахти», уже были идеи, как мы будем продолжать благоустраивать эту зону. Пространство заметно преображается, становится интереснее, поэтому хочется, чтобы жители и гости Суоярви бережно относились к проведенным работам", - сказал Роман Петров.

В этом году здесь появились удобные беседки, новые дорожки, светильники, спортивные конструкции и качели. В ближайших планах установить оригинальный арт-объект – большую шахматную доску с фигурами.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
07.08.2021, 15:42
Дети из Карелии госпитализированы в Краснодарском крае с кишечной инфекцией
08.08.2021, 14:14
Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных
08.08.2021, 10:07
Пенсионер погиб в результате аварии на трассе в Карелии
07.08.2021, 13:25
Внезапная ссора стала причиной кровавой резни на острове Валаам в Карелии
13.08.2021, 06:40
Жуткие кадры: в центре Петрозаводска сбили велосипедиста

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»