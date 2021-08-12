В приграничном городе Карелии вместо территории с аварийными деревьями появился красивый парк

В Суоярви открыли вторую очередь парка «Сувилахти», сообщили в правительстве Карелии.

Первый этап благоустройства территории город выполнил в 2019 году, победив во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В центре Суоярви открылась вторая очередь популярного места отдыха – парка Сувилахти. Работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») выполнила местная фирма ООО «Фаза».

Дизайн-проект выполнил молодой специалист из Санкт-Петербурга, который создал эскиз первой очереди парка и еще нескольких городских объектов.

Как рассказал глава районной администрации Роман Петров, раньше на месте парка «Сувилахти» была неблагоустроенная территория с аварийными деревьями. Теперь обустроена комфортная зона для прогулок и отдыха.

"Рядом находится много социальных учреждений – поликлиники, дом культуры, школа искусств, ФОК - поэтому здесь всегда много людей. Еще в 2019 году, когда мы только начали работать над созданием парка «Сувилахти», уже были идеи, как мы будем продолжать благоустраивать эту зону. Пространство заметно преображается, становится интереснее, поэтому хочется, чтобы жители и гости Суоярви бережно относились к проведенным работам", - сказал Роман Петров.

В этом году здесь появились удобные беседки, новые дорожки, светильники, спортивные конструкции и качели. В ближайших планах установить оригинальный арт-объект – большую шахматную доску с фигурами.