В Приладожье дотла сгорел дачный дом

Огонь уничтожил частный дом в Лахденпохском районе.
24 ноября в 00:51 в посёлке Вятиккя Лахденпохского района загорелся дачный дом, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
К месту происшествия выехали пожарные. На момент их прибытия строение размером шесть на шесть метров было полностью уничтожено огнём.
В результате ЧП никто не пострадал.
