В Приладожье Карелии автомобиль сбил пешехода, нарушившего правила дорожного движения (ФОТО)

Авария с участием пешехода произошла в утром 7 ноября в городе Сортавала.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего 7 ноября в 7.50 в городе Сортавала, на 261 километре одноименной трассы.
По предварительной информации, автомобиль нисса, за рулем которого находился 59-летний водитель, сбил 55-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
В результате ДТП пешеход получил травмы.
Ранее автомобиль протаранил опору освещения на выезде из Петрозаводска.
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