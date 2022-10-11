В Приладожье Карелии автомобиль сбил пешехода, нарушившего правила дорожного движения (ФОТО)

Авария с участием пешехода произошла в утром 7 ноября в городе Сортавала.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего 7 ноября в 7.50 в городе Сортавала, на 261 километре одноименной трассы.

По предварительной информации, автомобиль нисса, за рулем которого находился 59-летний водитель, сбил 55-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате ДТП пешеход получил травмы.

Ранее автомобиль протаранил опору освещения на выезде из Петрозаводска.