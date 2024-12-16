В Приладожье Карелии остановят движение автобусов и грузовиков

Из-за снегопада движение по трассе «Сортавала» будет временно ограничено.

На юге Карелии в Сортавальском округе и Лахденпохском районе временно ограничили движение большегрузов и автобусов на трассе «Сортавала». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Запрет будет действовать сегодня, 16 декабря, ориентировочно с 16.30 до 20.00 вечера, на участке трассы с 200 по 254 километр, примерно от поворота на поселок Ихала в Лахденпохском районе до поселка Хаапалампи в Сортавальском округе.

Временное ограничение вызвано неблагоприятными погодными условиями.

Напомним, ранее в МЧС предупредили о сильном снеге, метели и штормовом ветре в Приладожье Карелии и на акватории Ладожского озера.