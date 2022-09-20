В Приладожье Карелии утеплили Шурика из комедии Гайдая (ФОТОФАКТ)

В Лахденпохье памятник героям культовой комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» готовят к зиме

Жители Лахденпохьи решили утеплить Шурика. На памятнике, который установлен на Лиственной аллее, появился новый элемент — на голову героя культовой комедии Гайдая надели шапку.

Фото обновленного памятника опубликовали в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

Напомним недавно скульптура «Шурик и Лида» вернулась на Лиственную аллею после повторной реставрации. Подрядчик в рамках гарантийных обязательств за свой счет полностью переделал арт-объект, выполнив его из итальянского мрамора.