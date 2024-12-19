В Приладожье культовый отечественный внедорожник слегка закосил под японского собрата

Российский легендарный автомобиль с прикольной надписью подарил жителям Приладожья хорошее настроение.

Отечественный внедорожник с самопальным логотипом появился на улицах Сортавалы. Очевидцы сфотографировали автомобиль, фото разместили в паблике «Подслушано в Сортавала».

«Надпись подняла настроение на весь день!» — сообщили в сети.

Как видно, на фото попал считающийся универсальным отечественный автомобиль Niva. На передней части кузова, над решеткой радиатора основательно нанесен логотип-новодел.

«Land Niver» значилось на отечественном авто, чуть-чуть закосившем под марку японского внедорожника. И это, впрочем, лишь придало нашей автолегенде легкий флер "наземного крейсера" из страны восходящего солнца.

Подписчики паблика в комментариях делились своим впечатлением.

«Крутая!», «Самая лучшая Нива в городе!» — написали пользователи сети под фото.

Одним словом, Land Niver однозначно отечественного производства собрал восторженные отзывы земляков.