В Приладожье машинист тепловоза и его помощник вывезли с железной дороги тонну солярки

В Карелии по обвинению в краже дизельного топлива перед судом предстанут работники железной дороги.
Карельская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении машиниста тепловоза и его помощника.
Их обвиняют в краже чужого имущества группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, в сентябре работники железной дороги украли более 940 литров дизельного топлива.
Уголовное дело направлено в Питкярантский городской суд, рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Мужчинам грозит по пять лет колонии.
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