В Приладожье машинист тепловоза и его помощник вывезли с железной дороги тонну солярки

В Карелии по обвинению в краже дизельного топлива перед судом предстанут работники железной дороги.

Карельская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении машиниста тепловоза и его помощника.



Их обвиняют в краже чужого имущества группой лиц по предварительному сговору.



По версии следствия, в сентябре работники железной дороги украли более 940 литров дизельного топлива.



Уголовное дело направлено в Питкярантский городской суд, рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.



Мужчинам грозит по пять лет колонии.



