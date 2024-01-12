В Приладожье пятерым рыбакам-туристам понадобилась помощь спасателей

Еще двоих рыбаков спасатели вызволили из снежного плена в Пряжинском районе Карелии.

В карельской поисково-спасательной службе рассказали о спасении любителей зимней рыбалки в двух районах республики

В воскресенье, 14 января, оперативному дежурному поступил вызов о том, что в Сортавальском районе в 20 км от Сортавалы в лесу 5 рыбаков-туристов застряли на машине и не могут выехать. На вызов был направлен Сортавальский поисково-спасательный отряд, который нашел туристов, отогрел и доставил в город. В медицинской помощи рыбаки не нуждались.





В понедельник, 15 января, помощь петрозаводских спасателей понадобилась двум 33-летним мужчинам в деревне Кудама Пряжинского района. Они на машине возвращались с рыбалки по лесу, и их автомобиль застрял в снегу. Рыбаков нашли. «Спасены», — сообщили в паблике карельской поисково-спасательной службы.