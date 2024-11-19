В Приладожье простились с погибшим на спецоперации контрактником

В Сортавале простились с сержантом контрактной службы Красулиным Николаем Николаевичем.

В среду, 20 ноября, в Сортавале простились с сержантом контрактной службы Красулиным Николаем Николаевичем, написала на своей странице депутат Законодательного Собрания Карелии Татьяна Тишкова.

Командир отделения Николай Красулин погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Бойцу было 35 лет.



Депутат выразила соболезнования родным и близким погибшего героя. «Скорбим вместе с вами», — написала Татьяна Тишкова.



«Вечная память и вечная слава Герою Красулину Николаю Николаевичу!» — завершила публикацию депутат.